Составьте словосочетания со словами с Салыстырмалы шырай. Слова: Көк, үлкен, нәзік, ұзын, талдырмаш, бота.
Қазақ тiлi
Составьте словосочетания со словами с Салыстырмалы шырай. Слова: Көк, үлкен, нәзік, ұзын, талдырмаш, бота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көк алма, үлкен үй, нəзік қыз, ұзын ағаш, талдырмаш айна, жақсы бота.
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