Найти сумму трех чисел,если известно что первое число в 2 раза больше второго,но на 120 меньше третьего,а второе в 5 раз меньше третьего.
Математика
Найти сумму трех чисел,если известно что первое число в 2 раза больше второго,но на 120 меньше третьего,а второе в 5 раз меньше третьего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-первое число,тогда второе будет х:2,а третье число (х+120)•5 х+х:2+(х+120)•5=0 х+х:2+5х+600=0 6х+х:2+600=0 6х+х:2=-600 х+х:2=-600:6 х+х:2=-100 х+х=-100•2 2х=-200 х=-200:2 х=-100-первое число; -100:2=-50-второе число; (-100+120)•5=20•5=100-третье число; -100+(-50)+100=-50 Ответ:-50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком ряду одна из характеристик не относится к односоставному предложению: 1)определенно-личное, неопределенно-личное; 2) обобщенно-личное, ...
Биология
Литература