Найти сумму трех чисел,если известно что первое число в 2 раза больше второго,но на 120 меньше третьего,а второе в 5 раз меньше третьего.

Математика

Найти сумму трех чисел,если известно что первое число в 2 раза больше второго,но на 120 меньше третьего,а второе в 5 раз меньше третьего.

Автор: Гость