Омонимге 3 сөйлем құрау керек СРОЧНО
Қазақ тiлi
Омонимге 3 сөйлем құрау керек СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)қас. Мысалы: үйдің қасында біз отырғызған үлкен ағаш бар. 2)бас. Біз мектепте шығарманын басын бастап, үйде шығарманы толық аяқталадық.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. С решенибка списала, а откуда такие числа не могу понять. Объ??сните. Постройте график функции при котором х значение у равно ...
Математика
Двое рабочих изготовили 280 оконных рам. Один из них работал 14 дней по7 ч в день, а др??гой- 7 дней по6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них, есл...
Русский язык
В каком слове верно выделена буква обозначающая ударный гласный звук 1)прИбыла 2) приведенА 3)спокойнеЕ 4)создАн
Русский язык
1-й вариант. Устно опиши рис. 1. Сравни с сочинением 2-го варианта. В чём разница? 2 -й ??ариант. Устно опиши рис. 2. Сравни с сочинением 1-го вар...