Срочна плз!! Задание не помню(
Химия
Срочна плз!! Задание не помню(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините, четвёртое не смог решить Коэффициенты которые я расставил я подчеркнул
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