Решите пример С ОБЪЯСНЕНИЕМ в столбик - 54 * 32 =___!!!

Гость: Гость:

×54 32 ___ Сначала мы умножаем на 2 × 54 32 ___ 108 т.е. мы 54×2 Далее мы умножаем на 3(0) × 54 32 ___ 108 + 162 Получаем 162(0) В итоге × 54 32 ___ 108 + 162 ____ 1728 P.S. отметь лучшим ответом)