Решите пример С ОБЪЯСНЕНИЕМ в столбик - 54 * 32 =___!!!
Математика
Решите пример С ОБЪЯСНЕНИЕМ в столбик - 54 * 32 =___!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×54 32 ___ Сначала мы умножаем на 2 × 54 32 ___ 108 т.е. мы 54×2 Далее мы умножаем на 3(0) × 54 32 ___ 108 + 162 Получаем 162(0) В итоге × 54 32 ___ 108 + 162 ____ 1728 P.S. отметь лучшим ответом)
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