Помогите пожалуйста сегодня надо

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Задано биквадратное уравнение (x-1)⁴ -2(x-1)² - 3 = 0. Произведём замену (x-1)² = у. Получаем квадратное уравнение: у² - 2у - 3 = 0. Квадратное уравнение, решаем относительно y: Ищем дискриминант:D=(-2)^2-4*1*(-3)=4-4*(-3)=4-(-4*3)=4-(-12)=4+12=16; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня: y₁=(√16-(-2))/(2*1)=(4-(-2))/2=(4+2)/2=6/2=3; y₂=(-√16-(-2))/(2*1)=(-4-(-2))/2=(-4+2)/2=-2/2=-1 этот корень отбрасываем: ((x-1)² не может быть отрицательным числом). Обратная замена: (x-1)² = 3. х ² - 2х + 1 = 3. х² - 2х - 2 = 0. Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:D=(-2)^2-4*1*(-2)=4-4*(-2)=4-(-4*2)=4-(-8)=4+8=12; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня: x₁=(√12-(-2))/(2*1)=(√12+2)/2=√12/2+2/2=√12/2+1 = = 1+√3 ≈ 2.732051; x₂=(-√12-(-2))/(2*1)=(-√12+2)/2=-√12/2+2/2= = -√12/2+1 = 1 - √3 ≈ -0.732051.