Помогите пожалуйста.Сила тока протекающего через радиолампу,равна 50мА.Нормальны?? срок работы лампы 1000ч .Какой заряд пройдет через лампу за такой срок эксплуатации?

Физика

Помогите пожалуйста.Сила тока протекающего через радиолампу,равна 50мА.Нормальны?? срок работы лампы 1000ч .Какой заряд пройдет через лампу за такой срок эксплуатации?

Автор: Гость