Помогите пожалуйста схему предложения 1) Ручей падает с камня на камень ,и пропада??т в траве 2) Птичка ныряет на дно ,а потом выскакивает на берег. Дам 35 баллов. Добрые люди помогите если знаете!!!!!

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Помогите пожалуйста схему предложения 1) Ручей падает с камня на камень ,и пропада??т в траве 2) Птичка ныряет на дно ,а потом выскакивает на берег. Дам 35 баллов. Добрые люди помогите если знаете!!!!!

Автор: Гость