Помогите пожалуйста схему предложения 1) Ручей падает с камня на камень ,и пропада??т в траве 2) Птичка ныряет на дно ,а потом выскакивает на берег. Дам 35 баллов. Добрые люди помогите если знаете!!!!!
Русский язык
Помогите пожалуйста схему предложения 1) Ручей падает с камня на камень ,и пропада??т в траве 2) Птичка ныряет на дно ,а потом выскакивает на берег. Дам 35 баллов. Добрые люди помогите если знаете!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении нет запятой перед союзом и.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст Выпиши глаголы Определи их вид устно подбери к глаголам подходящи?? личные местоимения Упр.5
Русский язык
В каком предложение НЕТ обстоятельств? Распространи его обстоятельством. Запиши. а) Волчиха устроила в лесу под дубом логово б) Покрыла она ло...
Математика