В каком предложение НЕТ обстоятельств? Распространи его обстоятельством. Запиши. а) Волчиха устроила в лесу под дубом логово б) Покрыла она логово мхом и листьями в) Весной у волчихи родились волчата .

Русский язык
В каком предложение НЕТ обстоятельств? Распространи его обстоятельством. Запиши. а) Волчиха устроила в лесу под дубом логово б) Покрыла она логово мхом и листьями в) Весной у волчихи родились волчата .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) вчера покрыла она логово мхом и листьями
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