В каком предложение НЕТ обстоятельств? Распространи его обстоятельством. Запиши. а) Волчиха устроила в лесу под дубом логово б) Покрыла она логово мхом и листьями в) Весной у волчихи родились волчата .

Русский язык

В каком предложение НЕТ обстоятельств? Распространи его обстоятельством. Запиши. а) Волчиха устроила в лесу под дубом логово б) Покрыла она логово мхом и листьями в) Весной у волчихи родились волчата .

Автор: Гость