Помогите пожалуйста !!!! Сколько всего четырёхзначных чисел, таких, что самая первая цифра (в разряде тысяч) нечётная, вторая цифра чётная, и все четыре цифры различны?

Математика

Помогите пожалуйста !!!! Сколько всего четырёхзначных чисел, таких, что самая первая цифра (в разряде тысяч) нечётная, вторая цифра чётная, и все четыре цифры различны?

Автор: Гость