Помогите пожалуйста !!!! Сколько всего четырёхзначных чисел, таких, что самая первая цифра (в разряде тысяч) нечётная, вторая цифра чётная, и все четыре цифры различны?

Математика
Помогите пожалуйста !!!! Сколько всего четырёхзначных чисел, таких, что самая первая цифра (в разряде тысяч) нечётная, вторая цифра чётная, и все четыре цифры различны?
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