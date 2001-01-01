Помогите пожалуйста сочинение на тему мой любимый телеведущий

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Мой любимый телеведущий – Андрей Малахов. Я считаю его очень успешным человеком. Он учился в МГУ на факультете журналистики, окончил его с красным дипломом. После этого продолжил обучение в Америке, затем снова вернулся в родную страну. Сначала о нем никто не знал, но после выхода программы «Большая стирка» в 2001 году он стал знаменитым и популярным. Сейчас этот человек ведет несколько передач на Первом канале, участвует в различных шоу, дважды был соведущим такого важного мероприятия как «Евровидение», а еще он выпустил несколько книг и является редактором журнала «StarHit». Андрей Малахов стал моим любимым телеведущим после того, как я увидел несколько выпусков программы «Пусть говорят». На одну из них пригласили маму и сына с очень редкой болезнью, когда тело начинает стареть сразу с рождения. Из-за этого над мальчиком все смеялись в школе и никто не хотел с ним дружить, а его мама не могла создать семью. В другой передаче говорили о брошенных детях и о тех людях, которые усыновляют ребят из детских домов. Несколько раз в студии Малахова были дети с синдромом Дауна. Этим людям очень помогло участие в программе: об их проблемах узнала вся страна, и нашлось много людей, готовых откликнуться. После просмотра таких передач хочется делать добрые дела. Передачи Малахова показывают нам, как много людей вокруг нуждается в помощи и как каждый из нас может помочь окружающим и даже спасти чью-то жизнь. Сейчас у Андрея есть свой сайт и странички в соцсетях, куда тысячи людей обращаются с просьбами о помощи или с благодарностью за содействие. К мнению этого человека прислушиваются, а его слова и поступки уже помогли многим иначе взглянуть на мир.