Незнаю как розрешить помогіте пажалиста

Алгебра
Незнаю как розрешить помогіте пажалиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведите подобные числа 5у^6-3х^3+8-6у^+5у^3 мне тоже помогите пожалуйста)
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