Какпонять вопрос под названием почему
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Какпонять вопрос под названием почему
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Спрашиваю почему? значит нужно ответить потому что
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