Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с а грузовой автомобиль со скоростью 60км ч какой автомобильных движется быстрее

Физика
Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с а грузовой автомобиль со скоростью 60км ч какой автомобильных движется быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легковой автомобиль ехал со скоростью 54км/ч
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