Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с а грузовой автомобиль со скоростью 60км ч какой автомобильных движется быстрее

Физика

Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с а грузовой автомобиль со скоростью 60км ч какой автомобильных движется быстрее

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