Помогите пожалуйста сочинить небылицу про расческу одним предложением. Спасибо.
Литература
Помогите пожалуйста сочинить небылицу про расческу одним предложением. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была расчёска имени у неё не было.Поэтому все её друзья звали её расчёска.Однажды расчёска попала в незнакомый дом.Она не знала что делать.Ну а дальше сам или сама.Незнаю что ещё)
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