Помогите пожалуйста сочинить сочинение на тему (благотворительность ) В сочинен??е должно быть какое то мероприятие к примеру на то что устраиваем конкурс и деньги там собираем для детей и люди там участвуют и т.д. 10 предло...
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Помогите пожалуйста сочинить сочинение на тему (благотворительность ) В сочинен??е должно быть какое то мероприятие к примеру на то что устраиваем конкурс и деньги там собираем для детей и люди там участвуют и т.д. 10 предложений (или хотя бы 7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с друзьями решили устроить в центре города маленький концерт. Мы там в основном пели детские песни.И мы собирали деньги на благотварительный фонд маленьким детям которые живут в детском доме. На эти деньги мы им купили одежду, обувь, игрушки и тд. Результатом мы были очень довольны.Я очень горжусь тем что в нашей стране такие щедрые и добрые люди. Я была очень рада тем что увидела улыбки стольких детишек и взрослых. Ведь никогда не поздно сделать доброе дело. Нас этому учили с самого детство, то что если мы протянет руку помощи это обязательно бумеранг к нам вернется.делай доброе дело просто так!
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