Помогите, пожалуйста! Сочините рассказ на тему : " как я однажды помогал маме" .По плану: 1.Воскрестное утро 2.банка варенья в шкафу 3.банка разбилась 4.реакция мамы.
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Помогите, пожалуйста! Сочините рассказ на тему : " как я однажды помогал маме" .По плану: 1.Воскрестное утро 2.банка варенья в шкафу 3.банка разбилась 4.реакция мамы.
Ответ(ы):
Гость:
Однажды воскресным утром я решил помочь маме на кухне. Взял тряпку, ведро и стал мыть все полки. Я открыл шкаф, где стояли банки с вареньем, и начал уборку. Одну банку я неловко поставил на подоконник, банка упала и разбилась. Я испугался, а мама сказала: "Ничего страшного, сынок, главное, что никто не порезался!"
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