Помогите пожалуйста сократить дроби

Математика
Помогите пожалуйста сократить дроби
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Автор: Гость
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Гость:
Я все в пэинте сделал
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