Помогите пожалуйста сократить дроби
Математика
Помогите пожалуйста сократить дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я все в пэинте сделал
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