Помогите пожалуйста составить и решить задачу
Математика
Помогите пожалуйста составить и решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама добавляетт в чай 3 ложки сахара, Папа 6. Насколько ложек сахара больше кладет папа, чем мама? 1) 6-3=3 Ответ: На 3 ложки сахара больше кладет папа чем мама.
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