Помогите пожалуйста!!! Составить текст про город Екатеринбург Write a text welcoming people to your town or city.Write: *which county your town/city is in. *what your town/city is like. *what the people are like. *about s...

Гость: Гость:

Перевод вопросов: Написать текст, приветствуя людей в вашем городе или city.Write:* Который графство ваш город / в.* То, что ваш город / город подобен.* То, что люди похожи.* О покупках в вашем городе / городе.Используйте текст о Веллингтоне в качестве модели