Помогите пожалуйста!!! Составить текст про город Екатеринбург Write a text welcoming people to your town or city.Write: *which county your town/city is in. *what your town/city is like. *what the people are like. *about s...
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Помогите пожалуйста!!! Составить текст про город Екатеринбург Write a text welcoming people to your town or city.Write: *which county your town/city is in. *what your town/city is like. *what the people are like. *about shopping in your town/city. Use the text about Wellington as a model
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод вопросов: Написать текст, приветствуя людей в вашем городе или city.Write:* Который графство ваш город / в.* То, что ваш город / город подобен.* То, что люди похожи.* О покупках в вашем городе / городе.Используйте текст о Веллингтоне в качестве модели
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