Почему связи между остатками фосфорной кислоты в АТФ обозначены волнистой линией, а не обычной валентной чертой?

Биология
Почему связи между остатками фосфорной кислоты в АТФ обозначены волнистой линией, а не обычной валентной чертой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что  между ними не обычная связь, а так называемая макроэргическая -  она не прочная и когда она разрывается при этом выделяется гораздо  больше энергии (примерно в 3-4 раза), чем при разрыве других видов связей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите Наибольший Общий Делитель чисел: 16 и 36; 54 и 18; 76 и 114
Ответить
Математика
Сравните: а) 8888 и 10000 в) 35720 и 35 721 б) 279056 и 279056
Ответить
Алгебра
Постройте график функции y 3x-4 с фото только с фото
Ответить
Другие предметы
Выбор темы и определение цели исследования
Ответить
Окружающий мир
Самая близким к Земле космическим телом является солнце,луна, Полярная звезда.
Ответить