Почему связи между остатками фосфорной кислоты в АТФ обозначены волнистой линией, а не обычной валентной чертой?
Биология
Почему связи между остатками фосфорной кислоты в АТФ обозначены волнистой линией, а не обычной валентной чертой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что между ними не обычная связь, а так называемая макроэргическая - она не прочная и когда она разрывается при этом выделяется гораздо больше энергии (примерно в 3-4 раза), чем при разрыве других видов связей.
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