Выбор темы и определение цели исследования

Другие предметы
Выбор темы и определение цели исследования
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение цели и задач. . Формулировка названия работы. . Разработка гипотезы. . Составление плана исследования. . Работа с литературой. . Подбор исследуемых. . Выбор методов исследования. .Организация условий проведения исследования. .Проведение исследования . Обработка результатов исследо­вания.. .Формулирование выводов. . Оформление работы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Самая близким к Земле космическим телом является солнце,луна, Полярная звезда.
Ответить
Литература
Почему люди стали сочинять волшебные сказки
Ответить
Математика
Найдите сумму 1)3 7/9+5 1/6 2)8 7/16+3 3/10 3)6 8/12+9 7/18 4)9 3/16+4 7/12+3 5/24.
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПЕРЕВОД. И КАК ПРАВИЛЬНО СПИСАТЬ
Ответить
Геометрия
Помогите сроооооооррчно
Ответить