Выбор темы и определение цели исследования
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Выбор темы и определение цели исследования
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Определение цели и задач. . Формулировка названия работы. . Разработка гипотезы. . Составление плана исследования. . Работа с литературой. . Подбор исследуемых. . Выбор методов исследования. .Организация условий проведения исследования. .Проведение исследования . Обработка результатов исследования.. .Формулирование выводов. . Оформление работы
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