ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте 10 предложений, 5 односоставных и 5 двусоставных. ??то бы в этих предложениях были: 2 предложения с обращением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с обобщением(одно двусост., друг...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте 10 предложений, 5 односоставных и 5 двусоставных. ??то бы в этих предложениях были: 2 предложения с обращением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с обобщением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с однородными членами(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с причастным оборотом(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с деепричастным оборотом(одно двусост., другое односост.) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мальчик, ты забыл свою куртку Мама, расскажи мне сказку! 2)У мамы росли на клумбе цветы : розы, тюльпаны гладиолусы. Хочется поесть фруктов : апельсинов, дыню, яблоко. 3)Мама пришла домой и помогла мне сделать уроки Этого учителя любят и уважают. 4)Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Снаружи дождь, сопровождающийся мелкими раскатами грома 5)гусь, увидев детей, улетел. ушла и не закрыла за собой дверь
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