ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте 10 предложений, 5 односоставных и 5 двусоставных. ??то бы в этих предложениях были: 2 предложения с обращением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с обобщением(одно двусост., друг...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте 10 предложений, 5 односоставных и 5 двусоставных. ??то бы в этих предложениях были: 2 предложения с обращением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с обобщением(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с однородными членами(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с причастным оборотом(одно двусост., другое односост.); 2 предложения с деепричастным оборотом(одно двусост., другое односост.) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО:*

Автор: Гость