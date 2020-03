Помогите пожалуйста!! Составьте рассказ "Что я делал в воскресенье" на английском

Гость: Гость:

My name is Andrew, I am fourteen years old. I would like to tell you about my day off. Sunday is my favorite day of the week, because it is not necessary to get up early and go to school. On Sunday I get up later than usually, make my bed, go to the bathroom, wash my face and clean my teeth. Then we have breakfast all together. On Sunday my mother usually bakes pancakes, they are very delicious. We drink tea or coffee and eat pancakes with jam. After breakfast I help my mother to clear the table and wash the dishes. Then I go outside to play with my friends. In winter we go skiing. In summer my father and I go to the swimming pool, especially when it is very hot. At one o’clock we have dinner. After dinner we have a short rest. My father goes to his study and reads newspapers. My mother watches TV, my younger sister sleeps. I usually go to my room, read a book, listen to music or do my homework for the next week. In the evening we go to the park all together. It’s very big and beautiful. There are a lot of different park amusements there. My sister and I like to go on the rides very much or just go for a walk with our parents. Our mother and father often buy us candy floss or popcorn. Then we go to a café and order the biggest pizza. We eat, talk and laugh. We come home at ten o’clock in the evening, satisfied, tired and very happy that we have had such a wonderful day off. Перевод: Меня зовут Андрей, мне 14 лет. Я хотел бы рассказать о своем выходном дне. Воскресенье – мой любимый день недели, потому что не нужно вставать рано и идти в школу. В воскресенье я встаю позже, чем обычно, заправляю постель, иду в ванную комнату, умываюсь и чищу зубы. Потом мы все вместе завтракаем. В воскресенье мама обычно печет блины, они у нее очень вкусные. Мы пьем чай или кофе и едим блинчики с джемом. После завтрака я помогаю маме убрать со стола и помыть посуду. Потом я иду на улицу играть со своими друзьями. Зимой мы катаемся на лыжах. Летом мы ходим с папой в бассейн, особенно когда очень жарко. В час дня мы обедаем. После обеда мы немного отдыхаем. Папа идет к себе в кабинет и читает газеты. Мама смотрит телевизор, моя младшая сестренка спит. Я обычно иду в свою комнату, читаю книгу, слушаю музыку или делаю домашнюю работу на следующую неделю. Вечером мы все вместе идем гулять в парк. Он очень большой и красивый. Там много разных аттракционов. Мы с сестрой очень любим кататься на них или просто гулять с нашими родителями. Мама и папа часто покупают нам сладкую вату или попкорн. Потом мы заходим в кафе и заказываем самую большую пиццу. Мы кушаем, разговариваем, смеемся. Домой мы приходим в 10 часов вечера, довольные, уставшие и очень счастливые от того, что провели такой чудесный выходной.