Помогите пожалуйста спасибо за рание
Русский язык
Помогите пожалуйста спасибо за рание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 предложений, вьюга - разделительный мягкий знак, синица - словарное слово, ельник - смягчающий мягкий знак, снег - снега, метель - словарное слово.
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