Помогите пожалуйста срочно 179 номер
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Помогите пожалуйста срочно 179 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа. В слове работа отчетливо звучит корень "раб". Неявно подразумевалось, что работа - это просто подневольный, рабский труд. Работают только наемные работники, а трудятся -свободные люди.
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