Помогите пожалуйста срочно, что такое онтогенез

Биология
Помогите пожалуйста срочно, что такое онтогенез
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, от  оплодотворения (при  половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при  бесполом размножении) до конца жизни.
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