Помогите пожалуйста ,срочно ,идет сам.работа ,то что написано карандашом ,это зада??ия к этому предложению ,помогите ,умоляю ,слёзы рекой ,я не знаю ,как это делать с эти предложением !!!!

Гость: Гость:

Лошадь, только - букв больше чем звуков. ( л о ш а д') (т о л' к о). дворца, крестьянку - звуков больше ( д в о р т с а) ( к р и с т' й а н к у). не грусти, сейчас остальное напишу. но (в кружок) в двенадцать часов (пунктир, зто дополнение) все (определение, волнистая), в тыкву (дополнение) обыкновенную (определение), кучер лошадь (подлежащие), и (в кружок), в м вы шей крысу (дополнение) и ( в кружок), разбежавшихся повсюду ( волнистой), что (в кружок), только ( дополнени.е), из дворца ( дополнение) бедно одетая (определение,волнистая), больше похожая на крестьянку, чем на принцессу (волнистой, определение). Это диктант был? Если диктант, должна быть точка после слов "по двору" и со слова "привратник" новое предложение. Ну в крайнем случае можно точку с запятой тоже после этих слов. прекратилась (приставка пре), превратилась ( пре) выбежала (вы)