Вычислите 4,8 * ( 2(целая) 1/3 - 3(целая) 3/8 ) + 2(целая) 4/9
Математика
Вычислите 4,8 * ( 2(целая) 1/3 - 3(целая) 3/8 ) + 2(целая) 4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=4,8*(7/3-27/8+22/9)=4,8*(находим общий знаменатель 112/72-243/72+176/72)=4,8*45/72=4,8*0,625=3
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