Розібрати слово розложисті за схемою: .Аналізоване слово 2.Від якого слова в речен?? залежить 3.На яке питання відповідає 4.До якої частини мови належить 5.Число 5.Рід 6.Яким є членом речення

Українська мова

Розібрати слово розложисті за схемою: .Аналізоване слово 2.Від якого слова в речен?? залежить 3.На яке питання відповідає 4.До якої частини мови належить 5.Число 5.Рід 6.Яким є членом речення

Автор: Гость