Розібрати слово розложисті за схемою: .Аналізоване слово 2.Від якого слова в речен?? залежить 3.На яке питання відповідає 4.До якої частини мови належить 5.Число 5.Рід 6.Яким є членом речення
Українська мова
Розібрати слово розложисті за схемою: .Аналізоване слово 2.Від якого слова в речен?? залежить 3.На яке питання відповідає 4.До якої частини мови належить 5.Число 5.Рід 6.Яким є членом речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.слово розложисті.2.Від іменника.3.Слово розложисті відповідає не питання які?.4.До прикметника.5.множина.6.рід в множинні не визначається.7.другорядним членом речення.
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