Написать программу яка перевіряє чи існує трикутник зі сторонами abc. НАПИСАТИ В ПАСКАЛІ!!! Допоможіть
Информатика
Написать программу яка перевіряє чи існує трикутник зі сторонами abc. НАПИСАТИ В ПАСКАЛІ!!! Допоможіть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c:integer; begin readln(a,b,c); if (a<b+c) and (b<a+c) and (c<a+b) then writeln('Треугольник существует') else writeln('Треугольник не существует'); end.
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