Помогите срочно надо умоляю 1033.
Математика
Помогите срочно надо умоляю 1033.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+8 1/6=12,2 3х=12,2 -8 1/6 3х=4 1/30 х=1 31/90 3*1 31/90=4 1/30=8 1/6=4 1/30+8 5/30=12 6/30=12 1/5=12,2 10,5-4х=2 1/3 4х=10,5=10 1/2-2 1/3=10 3/6-2 2/6=8 1/6 х=8 1/6:4 х=2 1/24 10,5=10 1/2-2 1/24*4=10 1/2-8 1/6=10 3/6-8 1/6=2 2/6=2 1/3
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