Два бруска,алюминевай и меднай,равной массы подвешены к коромыслу весов.нарушитс?? ли равнавесиевесов,или бруски опустяца в воду
Физика
Два бруска,алюминевай и меднай,равной массы подвешены к коромыслу весов.нарушитс?? ли равнавесиевесов,или бруски опустяца в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да нарушится потому что при одинаковой массе объем куска алюминия будет больше и при погружении в воду на него будет действовать сила Архимеда больше чем на брусок из меди
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