В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа

Физика

В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа

Автор: Гость