В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа

Физика
В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 находим вес пробки в воздухе ( динамометром) 2) находим вес в сиропе 3) находи по таблице плотность стекла p1 далее вычисляем P2=P1-Fa p*g*V=P1-P2 V=m/p1=P1/g*p1- объем пробки p=(P1-P2)/g*V p=(P1-P2)*p1/P1 P1- вес в воздухе P2- вес в сиропе p1- плотность стекла
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