В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа
Физика
В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графина измерить плотность этого сиропа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 находим вес пробки в воздухе ( динамометром) 2) находим вес в сиропе 3) находи по таблице плотность стекла p1 далее вычисляем P2=P1-Fa p*g*V=P1-P2 V=m/p1=P1/g*p1- объем пробки p=(P1-P2)/g*V p=(P1-P2)*p1/P1 P1- вес в воздухе P2- вес в сиропе p1- плотность стекла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Математика
Вокруг прямоугольного сквера проложена дорожка, которая на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину. Наружная граница дорожки на 8 м длиннее в...
Русский язык