Вокруг прямоугольного сквера проложена дорожка, которая на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину. Наружная граница дорожки на 8 м длиннее внутренней. Чему равна ширина дорожки?
Математика
Вокруг прямоугольного сквера проложена дорожка, которая на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину. Наружная граница дорожки на 8 м длиннее внутренней. Чему равна ширина дорожки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоугольника (сквера )будет а, длина в. х - это ширина дорожки. периметр по наружнему кругу 2(а+в) по внутреннему 2(а-2х+в-2х) разница между ними равна 8 по условию 2(а+в)-2(а-2х+в-2х)=8 а+в-а-в+4х=4 х=1 ширина дорожки равна 1м
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