Сообщение о эдварде Мунк 4класс

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Сначала хотелось написать длинную и подробную статью об этом замечательном *безо всяких преувеличений* норвежском художнике. Однако, получается как-то слишком длинно, да и некогда, так что, если это вас заинтересует, уважаемые валхалльцы, позже я выложу перевод того, что нашла на сайте музея Мунка, а пока что - нарезка из честно попертого в рунете плюс немного собствкенных мыслей. Эдвард Мунк вырос в норвежской столице, Кристиании (ныне Осло). Его отец, Кристиан Мунк - брат известного историка П. А. Мунка - служил военным врачом, зарабатывая небольшие деньги. Он был очень религиозным человеком. Его жена, которая была моложе своего мужа на 20 лет, умерла от туберкулеза, когда Эдварду было пять лет. Сестра будущего живописца, Софи, также скончалась от этой болезни в 15 лет. Позднее это послужило толчком для создания картины "Больная девочка" - которая, к слову, была раскритикована; в то время подобная откровенность в изображении страданий и горя казалась недопустимой. Сам Мунк был болезненным ребенком, да и позже не отличался крепким здоровьем, в том числе и психическм... но, может быть, для Мунка-художника это было правильным и нужным состоянием? Впоследствии, в своем творчестве Мунк снова и снова возвращался к воспоминаниям о болезнях, смерти, печали. Он изучал творчество старых мастеров, посещал курсы Королевской Школы Рисования. Заметное влияние на него оказал видный норвежский художник Кристиан Крог. Ранние работы Мунка были основаны на французском реализме и отличаются изяществом, чего не скажешь о его поздних вещах; в них на первое место поставлена выразительность, экпрессия, а это исключает всякое приглаживание и украшение. Одной из целей Мунка было представить правдивую жизнь человека с ее тоской и агонией - он хотел изобразить свою собственную жизнь. Этой цели было подчинено все - и намеренные искажения пропорций, и своеобразная, резкая и в то же время блеклая, цветовая гамма в живописи, и штрих, фактура, используемая им в графике. Надо сказать, цель эта была во многом достигнута: работы Мунка нередко встречались осуждением и жесткой критикой. Его ругали за откровенность, открытость тех сторон жизни и чувств, которые обычно стараются не показывать. Жизнь, любовь, в том числе и темная, ночная ее сторона, смерть, противостояние мужского и женского начал - основные темы его творчества. Творчество Мунка иногда характеризуется как "психологический реализм". С этим можно поспорить, но на мой взгляд это довольно точное и уместное определение.