Лиса,журавль,угощать,тарелка.Над словами обозначьте,какой частью речи они являют??я.
Русский язык
Лиса,журавль,угощать,тарелка.Над словами обозначьте,какой частью речи они являют??я.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса,журавль,тарелка-имена существительные Угощать-глагол.
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