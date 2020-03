Помогите,программирование. Паскаль. Даны координаты концов двух отрезков. Най??и длины этих отрезков и сравнить ,какой отрезок длинее. Напишите,пожалуйста,все подробно

Гость: Гость:

Var r1, r2, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 :real; begin read(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4); if x1>x2 then r1:=(x1-x2)*(x1-x2) else r1:=(x2-x1)*(x2-x1); if y1>y2 then r1+=(y1-y2)*(y1-y2) else r1+=(y2-y1)*(y2-y1); if x3>x4 then r2:=(x3-x4)*(x3-x4) else r2:=(x4-x3)*(x4-x3); if y3>y4 then r2+=(y3-y4)*(y3-y4) else r2+=(y4-y3)*(y4-y3); if r1>r2 then writeln('Первый длинней второго') else if r1=r2 then writeln('Они равны') else writeln('Второй длинней первого'); end.