Помогите,программирование. Паскаль. Даны координаты концов двух отрезков. Най??и длины этих отрезков и сравнить ,какой отрезок длинее. Напишите,пожалуйста,все подробно

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Помогите,программирование. Паскаль. Даны координаты концов двух отрезков. Най??и длины этих отрезков и сравнить ,какой отрезок длинее. Напишите,пожалуйста,все подробно

Автор: Гость