Река принадлежашая бассейну индийского океана, это. ..помогите пожалуйста,

География
Река принадлежашая бассейну индийского океана, это. ..помогите пожалуйста,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Янцзы, находится в Китае
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