Найди слово у которого есть звонкий мягкий непарный согласный звук вьюги да метели под февраль полетели.
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Найди слово у которого есть звонкий мягкий непарный согласный звук вьюги да метели под февраль полетели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове метеЛи- л- звонкий, мягкий, непарный
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