Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания- У остано(в/ф)к...

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Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания- У остано(в/ф)к...

Автор: Гость