Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания- У остано(в/ф)к...
Русский язык
Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания- У остано(в/ф)к...
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Остановка - остановить
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