Почему пало монгольское владычество в Иране?

Гость: Гость:

иное государство монголов распалось, его осколки воевали друг другом и этим ослабляли друг друга. В Иране монголы разрушали ирригационные каналы, устраивали вместо полей пастбища и этим также ослабляли себя, так как доходы падали. Увеличение налогов только увеличивало недовольство население. В итоге угнетённые люди восстали и сбросили власть монголов