Почему пало монгольское владычество в Иране?

История
Почему пало монгольское владычество в Иране?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
иное государство монголов распалось, его осколки воевали друг другом и этим ослабляли друг друга. В Иране монголы разрушали ирригационные каналы, устраивали вместо полей пастбища и этим также ослабляли себя, так как доходы падали. Увеличение налогов только увеличивало недовольство население. В итоге угнетённые люди восстали и сбросили власть монголов
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