Начерти круг, квадрат, прямоугольник и отрезок.Выдели цветом в каждой фигуре четв??ртую часть.

Математика
Начерти круг, квадрат, прямоугольник и отрезок.Выдели цветом в каждой фигуре четв??ртую часть.
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Гость:
Значет надо выделеть 4 части
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