Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 м от столба на котором висит фонарь на вы??оте 9,6 м. Найдите длину тени человека в метрах

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т.к. человек стоит перпендикулярно земли и параллельно столбу, получаем прямоугольный треугольник АВС, например пусть угол С - прямой. Параллельно катету ВС проведем отрезок ДК. Получим два подобных треугольника АВС, где ВС=9,6 м, АС = 15+х и другой треуг. АДК, где ДК = 1,6 м, АК - х м. Отсюда получаем, ВС/ДК = АС/АК, т.е. 9,6/1,6=(15+х)/х, (15+х)/х=6; 6х=15+х; 5х=15; х=3мОтвет: тень 3 метра