Крупнейшая в мире территория с восстановленными лесами расположена в Таиланде России Китае Таджикистане Казахстане
География
Крупнейшая в мире территория с восстановленными лесами расположена в Таиланде России Китае Таджикистане Казахстане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России, т.к здесь находится крупнейший лес в мире- Сибирская тайга
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