Крупнейшая в мире территория с восстановленными лесами расположена в Таиланде России Китае Таджикистане Казахстане

География

Крупнейшая в мире территория с восстановленными лесами расположена в Таиланде России Китае Таджикистане Казахстане

Автор: Гость