В сибири отсутствует зона широколиственных лесов так как а) теплое лето б)мало осадков в) суровая зима г) много осадков
География
В сибири отсутствует зона широколиственных лесов так как а) теплое лето б)мало осадков в) суровая зима г) много осадков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) суровая зима в Сибири
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