В сибири отсутствует зона широколиственных лесов так как а) теплое лето б)мало осадков в) суровая зима г) много осадков

География

В сибири отсутствует зона широколиственных лесов так как а) теплое лето б)мало осадков в) суровая зима г) много осадков

Автор: Гость