1 + 3sin^2x=2sinx*cosx heeelp
Алгебра
1 + 3sin^2x=2sinx*cosx heeelp
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1 + 3sin²x = 2sinx*cosx sin²x + cos²x + 3sin²x - 2sinx*cosx = 0 4sin ²x - 2sinx*cosx + сos²x = 0 делим на сos²x ≠ 0 4tg²x - 2tgx + 1 = 0 tgx = t 4t² - 2t + 1 = 0 D = 4 - 4*4*1 < 0 решений нет
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