Камень объёмам 250 см кубических находится в воде Опредилить выталкивающюб силу действующих на него

Физика
Камень объёмам 250 см кубических находится в воде Опредилить выталкивающюб силу действующих на него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2.5 Н , т.к V=250 см^3= 0,00025 м^3 F= pgV F= 10*1000*0,00025=2,5 H
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