5 вопросов в Past Simpl о Леонарда да Винчи

Английский язык
5 вопросов в Past Simpl о Леонарда да Винчи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кем был Леонардо Да Винчи? - Who was Leonardo Da Vinci? 2.  Во сколько лет умер Леонардо Да Винчи?- In how old died Leonardo Da Vinci? 3. Чем славятся его работы?- The more famous of his work? 4. Назовите его самую популярную картину-  Name his most popular picture. 5. Во сколько лет он стал известным?-  At what age did he become famous?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Одно из последствий карибского кризиса
Ответить
Английский язык
Скажите пожалуйста как это читается
Ответить
Информатика
10. Запишите логическое выражение, истинное для приведенной области в декартовой системе координат.
Ответить
Химия
Определить вид хиической саязи, в соединениях и тип кристолической решетки хлори?? натрия, сера, кремниий
Ответить
Математика
За поданим планом ділянки знайди,яку площу городу відведено окремо для огірків, ??омідорів і салату. Іприклади тоже
Ответить