3. Найдите значение выражения (2+c)2−c(c−4) при c=− 18
Математика
3. Найдите значение выражения (2+c)2−c(c−4) при c=− 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-18) 2+18 (-18-4)=-32-396=-428
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