3. Найдите значение выражения (2+c)2−c(c−4) при c=− 18

Математика
3. Найдите значение выражения (2+c)2−c(c−4) при c=− 18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-18) 2+18 (-18-4)=-32-396=-428
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В банке находится концентрированный сахарный сироп. Как с помощью справочника фи??ических величин, ниток, динамометра и стеклянной пробки от графин...
Ответить
Русский язык
Что такое разбор слов по саставу
Ответить
Физика
Камень объёмам 250 см кубических находится в воде Опредилить выталкивающюб силу действующих на него
Ответить
Математика
Вокруг прямоугольного сквера проложена дорожка, которая на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину. Наружная граница дорожки на 8 м длиннее в...
Ответить
Алгебра
1 + 3sin^2x=2sinx*cosx heeelp
Ответить